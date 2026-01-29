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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18104181051810618107
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:11

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58

  Banderlog написав:я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут.
Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?

я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...

а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:09

  Shaman написав:
  Banderlog написав:я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут.
Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?

я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...

а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає

Нагадаю і я. Повідомлення руських було що покровськ в вогневому оточенні а наші казали що такого нема. І ти тут з песікотом робили від шо там всьо чотко і під контролем.
А я писав що треба час щоб провірити як там.
То коли ти кажеш Покровськ реально залишили? Можеш написати не одним днем а +- тиждень.
А нащот логіки, то тобі я вже не перший раз пишу, логіка - знищення.
Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє. Знищити максимально економіку і мобілізаційний потенціал України. І ивони не спішать.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 00:29

  buratinyo написав:..........
А попадание в церковь в Киеве, музей в Харькове, мирные дома везде - это повод для заказа путина и всех его двойников.

Сегодня в Харькове трагедия в зоопарке в центре города, самом любимом месте харьковчан. Не знаю точно, но какая-то изворотливая разновидность шахедов прилетела в зоопарк. Животных побило в вольерах. Про жертв среди посетителей пока не слышал. Лишь бы люди не пострадали. Вчера уже подтвержденная трагедия была. Ракета Искандер в спасателей, приехавших тушить пожар, прилетела.

Вы как харьковчанин должны бы знать, что находится буквально в десятке метров от художественного музея. Так что тут, скорее всего, простая неточность.
А трагедия всё же не зоопарк, где погибли десяток кроликов и стресс у слона, а гибель от обстрела на Холодной Горе 4 спасателей и главного сотрудника Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета от обстрела четырьмя ракетами "Искандер-М". Куда стреляли там, не сообщается. Но: "Всего в результате ночной атаки на Харьков пострадали 13 человек. По данным Синегубова, в крайне тяжелом состоянии в реанимации – двое мужчин. Также в больнице – месячный ребенок" (https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/15/iskanderami-po-spasatelyam-tragediya-v-harkove-itogi-15-iyunya-2026-goda/).
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  #<1 ... 18104181051810618107
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