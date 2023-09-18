У Херсонську область після деокупації повернулося лише 5% бізнесу.
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Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:39
Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації
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Дивися повний текст
Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації
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