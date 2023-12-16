Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців.
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Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:03
Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень
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Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:03
А де військові диванні пенсіонери, які в 40 років вийшли на пенсію? Вони не хочуть долучитись до ЗСУ?
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