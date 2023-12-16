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Скільки пенсіонерів отримують
понад 10 тисяч гривень

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:03

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців.

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Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:03

А де військові диванні пенсіонери, які в 40 років вийшли на пенсію? Вони не хочуть долучитись до ЗСУ?
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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