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США запровадили нові
санкції проти рф

США запровадили нові санкції проти рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:28

США запровадили нові санкції проти рф

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки у четвер, 11 січня, запровадили нові санкції проти російської федерації. Під обмеження, зокрема, потрапили активи російського міністерства оборони.

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США запровадили нові санкції проти рф
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:28

і шо тепер москалі дуже налякані???
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:41

  yuluk написав:і шо тепер москалі дуже налякані???

Налякалися, що можуть від сміху померти.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:39

США запровадили нові непрацюючі санкції проти рф

Исправил заголовок. Не благодарите
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:30

Ага дуже радують новини про танкер рф є який доставляє пальне на американську базу, Також відео докази з різних портів які датовані кінцем минулого року про доставку наприкладчу шок алюмінію з Рросії в європейські порти , Тобто знято відео алюмінію який вже знаходиться в європейських портах на розвантаженні з російським маркуванням
yama
 
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