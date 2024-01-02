10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список

Щорічний звіт ЄС про якість життя в європейських країнах показав, що близько 90% жителів ЄС задоволені життям у своєму місті.
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10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:25
10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
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10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
Додано: Нед 14 січ, 2024 05:46
Re: 10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: списо
Де б людина не жила, постає 2 головних питання.
1. Житло (де жити)
2. Гроші (за що жити).
Додано: Нед 14 січ, 2024 10:08
Re: 10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: списо
Журналістський переклад не дуже вірний, не "найкращих", а "де більш люди себе відчувають щасливими".
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