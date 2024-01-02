RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
10 найкращих міст Європи для
переїзду у 2024 році: список

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:25

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список

Пропонуємо до обговорення:
Щорічний звіт ЄС про якість життя в європейських країнах показав, що близько 90% жителів ЄС задоволені життям у своєму місті.

Дивися повний текст
10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:25

Київ посередині
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9451
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:29

  Investor_K написав:Київ посередині

Брага (Португалія) — 94%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33873
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 05:46

Re: 10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: списо

Де б людина не жила, постає 2 головних питання.
1. Житло (де жити)
2. Гроші (за що жити).
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9451
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 10:08

Re: 10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: списо

Журналістський переклад не дуже вірний, не "найкращих", а "де більш люди себе відчувають щасливими".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8473
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
R2 » Суб 06 січ, 2024 21:02
2 238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2024 15:52
Ірина_
Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають...
R2 » Чет 04 січ, 2024 07:25
4 840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 11:26
2XL
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2 » Вів 02 січ, 2024 11:52
2 691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 23:41
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.