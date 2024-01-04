Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.
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Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
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Додано: Нед 14 січ, 2024 20:21
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
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Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:19
Звісно але є нюанс: підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%. А для декого електроенергія - це 90% витрат.
З іншого боку в квитанції пише: собівартість 7.81, компенсація з бюджету чомусь 6,49 (6.49 + 2.64 != 7.81).
А компенсації тарифів для не бідних, таких як я, ніколи до добра не доводять. ИМХО даремно вони скасували диф. тарифи, халява мала б бути тільки для тих, які споживають мало, наприклад як було з 250 кВт*год...
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