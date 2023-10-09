Через бойові дії на Київщині було пошкоджено 27 тис. об'єктів житлової, транспортної та соціальної інфраструктури, яку будуть відновлювати в рамках програми відновлення Київщини.
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З Києва до Бучі планують запустити трамвай
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Додано: Чет 18 січ, 2024 13:14
З Києва до Бучі планують запустити трамвай
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З Києва до Бучі планують запустити трамвай
Додано: Чет 18 січ, 2024 13:14
Ще одна гиперлупа, рука-обличчя. З електрички зробить нормальний сабурб транспорт, а трамвай треба у місті розвивати.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:06
по Київу є ЖК де тисячі мешканців не мають транспорту ніякого, ні приватного ні муніципального, ходять пішки до одног км. або їздять на таксі, наприклад Оранж Сіті в Голосіївському р-ні.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:12
Re: З Києва до Бучі планують запустити трамвай
Бачили очі, що купували
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