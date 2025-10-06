RSS
В «Укрзалізниці» повідомили,
на які потяги планують...

В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують...
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 05:26

В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу «Інтерсіті» та вагонів СВ.

Дивися повний текст
В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 05:26

Збитки уз в мільйонних зарплатах в таких як лещенко і т.п., які абсолютно не потрібні уз.
