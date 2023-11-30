RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Новий iPhone — це розкіш»:
у «Слузі народу» пропонують...

«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:45

«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
У «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн.

Дивися повний текст
«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99616
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:45

вже смішно, чи ще ні? хтось вважає що це лише про айфони?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:57

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Якщо зарплата більше 20 000 гривень - то додатковий податок на розкіш, якщо менше - тоді додатковий податок на бідність
Amid
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 12.06.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:02

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

в стране должны остаться жить только рабы, которым позволят зарабатывать на еду
Примат
 
Повідомлень: 352
З нами з: 09.12.21
Подякував: 20 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:10

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Страна победившей охлократии ( Народу нужно хлеба и зрелищ
Andrey2512
 
Повідомлень: 731
З нами з: 04.04.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:25

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Ми досі платимо "податок на розкіш" за мобільний зв'язок ... Понаводять всякої дурні, а потім відмінити забудуть.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 29.07.22
Подякував: 363 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:41

  Amid написав:Якщо зарплата більше 20 000 гривень - то додатковий податок на розкіш, якщо менше - тоді додатковий податок на бідність

нема культурних слів 20 тис - це виживання це мінімальна зарплата на яку можна виживати : купувати одяг в секонд хенді , купувати звичайну їжу без натяку на ікру дорогий твердий сир і червону рибу , це на секунду $500 це блін розкіш ??? в Європах срана мінімальна $1500 .
Я б сказав що нижче $1500 це бідність який нафіг податок на бідність ? до зарплати на руки $1500 взагалі скасувати всі податки ... :oops:
yama
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8913 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий закон про мобілізацію: обмежено придатним...
R2 » Суб 30 гру, 2023 23:57
3 2216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2024 18:23
12mixail1
Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
R2 » Чет 30 лис, 2023 12:01
1 184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2023 12:01
salvydas
Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
R2 » Сер 22 лис, 2023 14:20
1 413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 19:03
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1105)
18.01.2024 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.