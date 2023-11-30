У «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн.
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«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:45
«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують...
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«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:57
Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.
Якщо зарплата більше 20 000 гривень - то додатковий податок на розкіш, якщо менше - тоді додатковий податок на бідність
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:02
Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.
в стране должны остаться жить только рабы, которым позволят зарабатывать на еду
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:10
Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.
Страна победившей охлократии ( Народу нужно хлеба и зрелищ
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:25
Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.
Ми досі платимо "податок на розкіш" за мобільний зв'язок ... Понаводять всякої дурні, а потім відмінити забудуть.
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:41
нема культурних слів 20 тис - це виживання це мінімальна зарплата на яку можна виживати : купувати одяг в секонд хенді , купувати звичайну їжу без натяку на ікру дорогий твердий сир і червону рибу , це на секунду $500 це блін розкіш ??? в Європах срана мінімальна $1500 .
Я б сказав що нижче $1500 це бідність який нафіг податок на бідність ? до зарплати на руки $1500 взагалі скасувати всі податки ...
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