Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 02:38

Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Apple випустить спеціальне програмне оновлення для власників iPhone 12 у 27 країнах ЄС, щоб знизити показники випромінювання до рівня, що відповідає європейським нормам. Рішення компанія ухвалила після того, як Єврокомісія підтримала вимогу Франції зупинити продажі пристрою та привести його у відповідність до стандартів безпеки.

Дивися повний текст
Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень випромінювання
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 02:38

> Apple і надалі вважає, що французькі методи тестування були некоректними, оскільки не врахували функцію автоматичного «off-body detection», яка знижує випромінювання, коли телефон не притиснутий до тіла.

А для англоязычных читателей Apple пишет (https://support.apple.com/en-us/104994), что off-body detection при убирании телефона от тела, наоборот, разрешает (хотя и не требует) излучать побольше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
 
