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Потрібна порада - купувати чи ні?)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2024 15:46
cherchiltank написав:
за 70 тисяч баксів
А дешевше може бути?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 21:30
cherchiltank написав: Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
Я б щось подивився на правому березі.
На правому березі у мене і так все є - хотілось би влізти в окржн)
Так влізьте в окржн на правому.
Орки дійшли останього разу до Броварів і Ірпеня.
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