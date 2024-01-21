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Україна почала переговори
про підтримку партнерами...

Україна почала переговори про підтримку партнерами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:17

Україна почала переговори про підтримку партнерами...

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.

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Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців — Мінекономіки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:17

Маячня якась. Підніміть зарплатню хоча б до рівня Польщі і більша частина повернеться. А так виїдуть і ті хто залишився.
alex7k
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:15

alex7k
Ну да, підніміть зарплати, замочіть всіх рашистів.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:09

Резнікова поверніть до України, чи ми вже забули? Де дітки Порошенко? Де сімʼї Умєрова, Кличко?
pilivilibillibons
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Модератори: Ірина_, Модератор

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