Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.
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Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців — Мінекономіки
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:17
Україна почала переговори про підтримку партнерами...
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Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців — Мінекономіки
Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:17
Маячня якась. Підніміть зарплатню хоча б до рівня Польщі і більша частина повернеться. А так виїдуть і ті хто залишився.
Додано: Сер 24 січ, 2024 14:09
Резнікова поверніть до України, чи ми вже забули? Де дітки Порошенко? Де сімʼї Умєрова, Кличко?
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