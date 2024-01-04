RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінились ціни
на авто в Україні

Як змінились ціни на авто в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:04

Як змінились ціни на авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США.

Дивися повний текст
Як змінились ціни на авто в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:05

за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:10

Re: Як змінились ціни на авто в Україні

unicdima написав:за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:18

  2XL написав:
unicdima написав:за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття

Так, але за таку суму вірогідність купити сміття зростає на порядок(ки). Це буде авто однозначно старше 2010 року, а знайти мінімум п'ятнадцятирічне авто в хорошому стані майже нереально.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
R2 » Нед 14 січ, 2024 20:21
2 201
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 21:19
Дюрі-бачі
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
R2 » Суб 06 січ, 2024 21:02
2 255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2024 15:52
Ірина_
Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити...
R2 » Чет 04 січ, 2024 18:27
4 391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2024 13:12
Novy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.