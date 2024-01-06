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Як змінились ціни на авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:04
Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США.
Дивися повний текст Як змінились ціни на авто в Україні
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R2
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:05
за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
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unicdima
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:10
unicdima написав:за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття
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2XL
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:18
2XL написав:
unicdima написав:за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття
Так, але за таку суму вірогідність купити сміття зростає на порядок(ки). Це буде авто однозначно старше 2010 року, а знайти мінімум п'ятнадцятирічне авто в хорошому стані майже нереально.
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unicdima
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:51
unicdima написав: 2XL написав:
unicdima написав:за 5700 можна купити хіба якесь сміття.
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття
Так, але за таку суму вірогідність купити сміття зростає на порядок(ки). Це буде авто однозначно старше 2010 року, а знайти мінімум п'ятнадцятирічне авто в хорошому стані майже нереально.
Автомобілі до 15-16 років випуску набагато якісніші ніж після них. Якщо шукати - все реально
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2XL
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:54
2XL написав:
Автомобілі до 15-16 років випуску набагато якісніші ніж після них. Якщо шукати - все реально
В основному це міфи. Як раніше так і зараз до нас завозять з Європи авто з пробігами 200-300тис і все з ними нормально.
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unicdima
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