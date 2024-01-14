Аналітики проаналізували мільйони загальнодоступних відгуків мандрівників на Tripadvisor для 500 найкращих пляжів Америки та 100 найкращих пляжів у кожній країні світу.
Дивися повний текст
Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2024 21:01
Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
|