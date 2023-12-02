RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Це практика розвинених країн:
у ВР пояснили, чому в...

Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:50

Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в...

Пропонуємо до обговорення:
Інститут множинного громадянства в Україні дозволить об'єднати громадян країн по всьому світу.

Дивися повний текст
Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99642
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:51

Ага, легалізувати рашистський паспорт трухнова та мабуть когось з офісу президента.
salvydas
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:51

Ага, легалізувати рашистський паспорт трухнова та мабуть когось з офісу президента.
salvydas
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати...
R2 » Сер 03 січ, 2024 20:26
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 20:26
salvydas
Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
R2 » Суб 02 гру, 2023 22:38
3 387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 01:36
ammermore
Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
R2 » Сер 08 лис, 2023 15:13
1 328
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:14
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.