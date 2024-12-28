Люксембург лідирує у світовому рейтингу ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Ірландія та САР Макао. Про це пише jagranjosh.com.
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ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка)
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:23
ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу...
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Дивися повний текст
ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка)
Додано: Суб 08 лют, 2025 23:23
Ще 10 років тому ВВП ЄС був більший, ніж у США, а зараз - удвічі менший..
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