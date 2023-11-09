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Кулеба пояснив, чи зможуть українці з множинним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Якщо парламент ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, то його не можна буде використовувати для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.
Дивися повний текст Кулеба пояснив, чи зможуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації
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R2
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:10
Тепер іноземці зможуть за безцінь скупити українську землю. Це головна мета комедіанта.
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tapack0wal
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