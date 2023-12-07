RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Законопроєкт про множинне
громадянство: що пропонує...

Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:52

Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст
Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99643
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:52

Ніяких змін до Конституції! Усі покидьки, які хотіли, вже мають по 2-3-4 паспорти. Узаконення "множинного" громадянства потрібне їм, щоб законно за безцінь розкупити українські землі. І ніякого спрощеного порядку бути не повинно! Зупинімо нищення України!
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне...
R2 » Пон 22 січ, 2024 12:19
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 13:45
maniachello
В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство
R2 » Нед 21 січ, 2024 13:48
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 13:48
Investor_K
В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і...
R2 » Сер 06 гру, 2023 12:17
3 555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2023 15:57
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11057)
23.01.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.