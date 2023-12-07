На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.
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Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
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Додано: Вів 23 січ, 2024 15:52
Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує...
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Дивися повний текст
Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:52
Ніяких змін до Конституції! Усі покидьки, які хотіли, вже мають по 2-3-4 паспорти. Узаконення "множинного" громадянства потрібне їм, щоб законно за безцінь розкупити українські землі. І ніякого спрощеного порядку бути не повинно! Зупинімо нищення України!
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