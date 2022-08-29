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Мазепі зменшили заставу в 17
разів з 350 млн грн до 21...

Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:59

Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмену Ігорю Мазепі Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 350 млн гривень до 21 млн гривень, які він вніс і вийшов з СІЗО.

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Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21 млн грн, яку він вніс
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:00

Справа навіть не в розмірі застави, а в суті.
Чому більш ніж 10 років це стало предметом розгляду у правоохоронних органах? Змінився вже третій президент, почалась повномасштабна війна....і тепер вилізякийсь Мазепа із свлїми мутними оборутками. Чи це черговий "громовідвід"?
Хто його кришував та доїв весь цей час?
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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