Бізнесмену Ігорю Мазепі Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 350 млн гривень до 21 млн гривень, які він вніс і вийшов з СІЗО.
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Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21 млн грн, яку він вніс
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Додано: Сер 24 січ, 2024 15:59
Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21...
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Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21 млн грн, яку він вніс
Додано: Сер 24 січ, 2024 16:00
Справа навіть не в розмірі застави, а в суті.
Чому більш ніж 10 років це стало предметом розгляду у правоохоронних органах? Змінився вже третій президент, почалась повномасштабна війна....і тепер вилізякийсь Мазепа із свлїми мутними оборутками. Чи це черговий "громовідвід"?
Хто його кришував та доїв весь цей час?
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