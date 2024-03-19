RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
FinAwards 2024

FinAwards 2024
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 09:53

FinAwards 2024

Знайти партнерів та корисні знайомства для бізнесу можна на FinAwards!

FinAwards - це престижна премія, яка визнає кращих у фінансовій галузі.

Відвідавши цей захід ви зможете:
- відкрити для себе представників банків, МФО, страхових та інвестиційних компаній;
- знайти потенційних партнерів і клієнтів;
- насолодитися часом в святковій атмосфері.


Коли: 29 березня
Де: м. Київ

Придбати квитки можна за посиланням

Ловіть свій шанс збільшити власну впізнаваність!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.09.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:12

Голосування фінансової премії FinAwards відкрито!

Шановні форумчани!

Ми раді повідомити, що етап голосування за кращих представників банків, МФО, страхових компаній, інвестиційних проєктів та інфлюенсерів FinTech.

Ваша участь має значення для визначення провідних організацій у фінансовому секторі. Ваш голос відзначає найкращі проєкти та сервіси, які ви бажаєте бачити у повсякденному користуванні.
Наша країна обрала шлях діджиталізації.

Підтримайте своїх на онлайн голосуванні на сайті

Зображення

Давайте об’єднаємось і внесемо свій внесок у формування майбутнього фінансів!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.09.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:05

Шановні форумчани!

Триває голосування за номінантів головної фінансової премії року — FinAwards. Цьогоріч за престижну нагороду змагаються понад 250 учасників фінринку. Підтримайте тих, хто, на вашу думку, задає вектори розвитку галузі та створює wow-продукти.
Перелік номінантів — на сайті премії

Зображення

Квитки на церемонію вручення замовляйте за тел: (093) 924 37 75.

Партнерами премії є ПриватБанк, Біржовий Університет та Avans Credit
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.09.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:24

Вітаємо, форумчани!

Прийшли нагадати, що до завершення голосування за номінантів FinAwards лічені дні. Встигніть назвати своїх фаворитів.
Зображення
Зверніть увагу, що цьогоріч премія започаткувала 4 нові медійні номінації. Ви можете підтримати улюблених інфлюенсерів, YouTubе і Telegram-канали про фінанси й інвестиції. Голосувати можна тут

Партнерами премії є ПриватБанк, Credit7, Mazda та інші.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.09.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:45

Друзі!
29 березня стануть відомими переможці премії FinAwards. Будемо разом святкувати досягнення FinTech за рік, вітати лідерів галузі, багато спілкуватися, обмінюватися досвідом та ідеями.

Зображення

Купуйте квитки за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 14.09.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.