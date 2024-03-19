FinAwards 2024

Знайти партнерів та корисні знайомства для бізнесу можна на FinAwards!
FinAwards - це престижна премія, яка визнає кращих у фінансовій галузі.
Відвідавши цей захід ви зможете: - відкрити для себе представників банків, МФО, страхових та інвестиційних компаній; - знайти потенційних партнерів і клієнтів; - насолодитися часом в святковій атмосфері.
Ми раді повідомити, що етап голосування за кращих представників банків, МФО, страхових компаній, інвестиційних проєктів та інфлюенсерів FinTech.
Ваша участь має значення для визначення провідних організацій у фінансовому секторі. Ваш голос відзначає найкращі проєкти та сервіси, які ви бажаєте бачити у повсякденному користуванні. Наша країна обрала шлях діджиталізації.
Триває голосування за номінантів головної фінансової премії року — FinAwards. Цьогоріч за престижну нагороду змагаються понад 250 учасників фінринку. Підтримайте тих, хто, на вашу думку, задає вектори розвитку галузі та створює wow-продукти. Перелік номінантів — на сайті премії
Квитки на церемонію вручення замовляйте за тел: (093) 924 37 75.
Прийшли нагадати, що до завершення голосування за номінантів FinAwards лічені дні. Встигніть назвати своїх фаворитів. Зверніть увагу, що цьогоріч премія започаткувала 4 нові медійні номінації. Ви можете підтримати улюблених інфлюенсерів, YouTubе і Telegram-канали про фінанси й інвестиції. Голосувати можна тут
Партнерами премії є ПриватБанк, Credit7, Mazda та інші.