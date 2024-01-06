Кабінет Міністрів вніс індустріальний парк «Універсал Індастрі» до реєстру індустріальних парків.
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735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:40
735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд...
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735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
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