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Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова та генеральний директор Marathon Digital Holdings Фред Тіль підкреслив, що майбутнє подвоєння курсу Bitcoin вдвічі підвищить його вартість у порівнянні із золотом. Про це фахівець заявив під час нещодавнього випуску подкасту The Pomp Podcas.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:16
Шановні читачі!
Уявімо, що Вам запропонували один з варіантів на вибір: 1 біткоїн, квартиру вартістю біля $100 тис., чи золото вартістю $60 тис. Але забрати Ви цей варіант змогли б в 2025 році. Щоб б обрали та чому?
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