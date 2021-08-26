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БЕБ арештувало 700 млн грн
на рахунках однієї з...

БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:41

БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

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БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:42

Черговий татарівський піар, чомусь всі їх "успіхи" не доходять до суду, або розвалюються у суді.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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