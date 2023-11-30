monobank запускає «Бойові», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Дивися повний текст
monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:14
monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює
|