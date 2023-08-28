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Що сталося з економікою росії за два роки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2024 22:42
Пропонуємо до обговорення:
Після початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП росії у 2022 році на 8,5%. Потім прогноз було кілька разів скориговано: у липні до 6%, а у жовтні - до 3,4%.
Дивися повний текст Що сталося з економікою росії за два роки повномасштабної війни (інфографіка)
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Додано: Сер 07 лют, 2024 22:43
З такими санкціями війна може тривати ще дуже довго московія дійсно їх майже не відчуває (((
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yama
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