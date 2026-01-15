За оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років, коли має діяти нова програма EFF.
Дивися повний текст
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 січ, 2026 09:55
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
|