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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:55

Держслужба

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Міністерство фінансів повідомило інформацію, скільки скоротили чиновників (інфографіка)

Чи вважаєте, що чиновників в Україні все ще забагато? Якщо так, скільки їх має бути на вашу думку, та які органи чи відомства взагалі сьогодні зайві, на ваш погляд?
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