RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці почали забирати
гроші з банків: Гетманцев...

Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:37

Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними НБУ, у січні портфель кредитів резидентам у національній валюті майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При цьому гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу навпаки зменшились на 0,7%

Дивися повний текст
Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев пояснив чому
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:25

Re: Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...

Порахуєте відтік 1 квітня і почухаєтесь
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття...
R2 » Чет 15 лют, 2024 16:53
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 16:54
Victor8
Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків...
R2 » Чет 15 лют, 2024 15:36
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 15:36
R2
Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
R2 » Чет 15 лют, 2024 11:41
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 11:41
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5677)
15.02.2024 20:11
Радабанк (436)
15.02.2024 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.