Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що яєць по 17 гривень більше не буде.
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В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:39
В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
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В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48
То врешті-решт. Дешевше буде?
Додано: Чет 15 лют, 2024 13:53
Re: В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
Перестануть продавати, як УЗ перестав продавати металобрухт:
Укрзалізниця перестала продавати металобрухт через систему Прозорро.
З вересня минулого року Укрзалізниця перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони Прозорро. І це дивно, адже до цього компанія публікувала лоти щомісяця.
Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Прозорро – тому що ця схема, за всіма ознаками, містила корупційні ризики.
Тобто, в УЗ вирішили – якщо їм не дають заробити на брухті «відкати», то й продавати його не будуть. А підвищення тарифу на вантажні перевезення на 70%, яке компанія провернула ще у 2022 році, забезпечило їй мільярди і без продажів брухту.
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