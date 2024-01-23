Для того, щоб кредитні ставки були низькими, мають бути низькими ставки за депозитами. Для цього потрібні низькі інфляційні очікування.
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У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:19
У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки...
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У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:20
не від хорошого життя всі беруть кредити.мотиви кредитів різне поняття.тому основа всьому поки війна і непередбачені умови для життя
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:47
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