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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:55
А може по порядку?
1 Розглянемо фразу
забронювали якогось керівника....
Хто ця Тося яка вирішила ЗАБРОНЮВАТИ?
Я бачу совковий пошук когось-невмиручий
2 Законопроект пропонує
Збір 20000/місяць, і не дуже то вже й привязує - хто має платити....
Тому
Якщо той хто НЕ хоче/може служити , але має фінансову можливість це компенсувати хоча б 20000/місяць замість переховування від ТЦК або незаконного перетину кордону - то може хай ХОЧ ЦЕ зробить?
При чому - має фінансову можливість- не обовязково багатий чи олігарх....
Він ЗА ВЛАСНИМ бажанням може отримати кредит під квартиру , чи продати авто...
Може взагалі вирішити працювати за мінімалку а все що зверху -виплачувати як збір ( по домовленістю з власником бізнесу - ще й зекономить..)
мав наприклад 17000 на руки+ 8000 податки
отримає 5800 на руки +20000 збору...
Як бачите
При бажанні заплатити ЗА СЕБЕ - не треба бути мажором, достатньо просто бути фахівцем середньостатичним...
І на крайняк
Не може знайти 20000 - то нехай шукає вакансію в ЗСУ ..без виїзду на нуль....
Тоді одразу вбє трьох зайців
перший - буде мати 20000
другий - не буде напрягатись щоб заробити ще 20000
третій - рівень ризику такий самий як і у будь кого в Україні..
ПС
Пропонував би можновладцям
Додати норму по якій ті хто зараз за кордоном також моглиб легалізувати свій виїзд сплатою цих 20000
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:47
Re: Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання...
- вважаю необхідним бронювання працівників військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури безвідносно до віку, військових звань та квот. Але вважаю за доцільне скоротити перелік цих підприємств. Крім того після визначеного віку (40-45, далі берем 42) замінити призов-мобілізацію до регулярної арміїї службою в напіврегулярних територіальних збройних формуваннях чи економічним фронтом: (праця на оборонно-промисловому комплексі, праця на будівництві фортифікаційних споруд чи великий додатковий військовий податок за основним місцем роботи - 1000 EUR щомісячно для рядового віком 45р. Податок може бути скоригований враховуючи військове звання, склад сім’ї. Наприклад для офіцера X*2 = 2000, якщо батьки > 75, то мінус 500=1500, більш ніж одна дитина ще мінус 500. Стан здоров’я повинен мати третєчергове значення, щоб уникнути зловживань з збоку медичної експертизи, так і не провокувати громадян вести нездоровий спосіб життя. Скоротити перелік спеціальностей які дають відстрочку від мобілізації по навчанню, викресливши гуманітарні та економічні, залишивши «важкі» інженерно-технічні. Для комерційно-ліквідних, як ІТ, відстрочку надавати лише за сплати військовго збору (базові 1000 EUR).
Сільське населення , особливо прикордонних з підконтрольними агресору(РБ,РФ,ПМР,ТОТ) регіонах повинно стати основою для формувань територіальної оборони (ландштурм віком від 42р), за умовно швейцарською моделлю. Домогосподарства повинні право на зберігання не тільки довгоствольної автоматичної зброї, але й гранатометів, птрк, пзрк, мінометів.
Тоді вислів «боронити власну землю» перейде з політично-спекулятивної площини у практичну. Тероборона-ландштурм вимагає значно меншого фінансування, але й менш суворі правила та обмеження, що відповідає потребам людям середнього та старшого віку. Так як сільське населення менш мобільне та космополітичне, менш травмоване постмодерном, можна сподіватись що Україна буде мати міцний, добреозброєний резерв мотивованих лендлордів
разом з перспективами відродження козацького духу української нації.
- теоретично на соціальну підтримку\оплату праці бюджетників
-- є чутки що він тільки за назвою військовий, а насправді йде у загальний бюджет.
Необхідно підвищити і спрямувати тільки на підвищення обороноздатності за спецрахунками держказначейства. Особливо на створення засобів дальнього (500+ км) ураження — бпла та ракет, бо у західних партнерів є якісь ментальні перешкоди у цьому напрямку
Великі податки не повинні бути альтернативою окопам на нулі. Великі податки повинні бути альтернативою роботі в ВПК, будівництву фортифікацій чи службі в теробороні для людей віком від 40-45 і більше. Зараз і так достатньо напівконституційних слабо прихованих лазівок для багатих, які дозволяють військовозобов’язаним не тільки уникнути військової служби, але й вільно залишити країну з її економічним фронтом, не зважаючи на вік та отриману від державу освіту (в т.ч військову).
Я б сформулював по-іншому - «які залишили країну в тяжкий час», бо лише меншість з них мала загрозу мобілізації і перетнула кордон незаконно.
Але корисно було б викреслити з переліку перетину кордону людей 1) по догляду за НЕ власними батьками\дітьми 2) багатодітних та жінок до 40— бо Україна не має бути демографічним донором 3) інвалідів 3 групи — вони стануть у принаді на економічному фронті.
Крім того, виборче право людей з іноземним ПМЖ є нонсенсом. Виборець повинен бути резидентом України хоча б пів-каденції, чи добровільно сплачувати спец.податок з закордону. Обговорити з європейськими урядами можливість безальтернативного залучення українських біженців до військового виробництва за мінімальними тарифами оплати праці.
Демобілізація
Для 40+ річних — після 2 років БД у тероборону\ впк\ 1000 EUR щомісячно, чи після 3 років на вільні хліба
Додано: Пон 19 лют, 2024 16:49
На мою думку
Розробляти СПЕЦІАЛЬНИЙ Законопроект , яким зможуть скористатись всього 0,1-1% від тих кого цей законопроект стосується - справа не ефективна і не потрібна.
Тим більше що
розмір мобілізаційного ресурсу становить +/-5млн осіб - при потребі 0,5 млн осіб
Таким чином базову ставку потрібно розглядати крізь призму того щоб її могли сплатити +/-10-30% від тих кого цей законопроект описує.
1000євро=40000 грн/місяць
( не говорячи вже про 80000 грн місяць=1млн грн в рік= всього 12000 осіб офіційно мали в 2022 році дохід 1+млн грн,не всіз цих осіб чоловіки призовного віку годні по стану здоровя, тому городити закон яким можуть скористатись 3000-4000 осіб- таке собі задоволення)
Тобто такий розмір ставки - це виключно для пагаваріть без толку...
Якщо ж розглядати 20 000 - то кількість зацікавлених і маючих можливість сплатити подібну суму буде становити(на мій погляд)
десь 50000-100000 осіб в Україні і 100000-200000 осіб за межами України
Що дасть можливість збільшити фінансування ЗСУ на 36-72 млрд грн+/-
Зменшення до10 000 грн/місяць
Дозволить мінімум 2-3 млн осіб сплатити подібний збір( і збільшити до 200-300 млрд фінансування ЗСУ) , але тоді це може привести до проблем з призовом 0,5млн в ЗСУ
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