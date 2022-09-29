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Куди поїхати в Європі
навесні з обмеженим бюджетом

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:27

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість людей, які люблять подорожувати, переконані, що весна — найбільш вдалий час відправитися у мандрівку, щоб наповнитися силами та енергією після холодів та похмурої зими. Весняний період вважається міжсезонням, отже на популярних напрямках значно менше туристів, аніж у топ-сезон. Тому у містах не лише набагато менше людей, але й досить низькі ціни.

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Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:27

Здається враховані не всі витрати, які необхідні зараз, для вільного виїзду за кордон.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:11

Re: Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом

Краще б дали інструкцію , чітку послідовну схему, кейс з прикладами - як виїхати за кордон.
З відгуками виїхавших
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:13

Re: Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом

Як не бути ошуканим отримуючи послуги з виїзду за кордон . Рейтинг компаній які надають такі послуги з відгуками клієнтів теж би не завадив. Зараз є дуже багато шахраїв , тож інструкція , як не потрапити на вудку шахраїв та як перевірити надавача послуг , теж була б доречна.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:19

У Софію планую.
Investor_K
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