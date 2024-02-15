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У 2023 українці вклали рекордний
обсяг коштів у депозити

У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:16

У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити

Пропонуємо до обговорення:
Приріст коштів населення та бізнесу на рахунках у банках триває. Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття.

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У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:16

Шановні форумчани!
Як гадаєте, чи є надія, що наші керманичі виправлять ситуацію з відпливом депозитів?
Які першочергові кроки Ви пропонуєте, щоб українці почали довіряти банкам свої заощадження?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:09

Хотілося б надіятись. Але впевненості немає.
Investor_K
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