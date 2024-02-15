Приріст коштів населення та бізнесу на рахунках у банках триває. Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття.
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У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
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Додано: Пон 19 лют, 2024 17:16
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
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Дивися повний текст
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:16
Шановні форумчани!
Як гадаєте, чи є надія, що наші керманичі виправлять ситуацію з відпливом депозитів?
Які першочергові кроки Ви пропонуєте, щоб українці почали довіряти банкам свої заощадження?
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