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Новий пакет антиросійських
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Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:36

Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

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Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:36

Шановні читачі!
Як вважаєте, чи буде помітним ефект від цих санкцій для нас? Чи окупанти вкотре знайдуть альтернативу їх обходу?
Ірина_
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