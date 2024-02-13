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Finance.ua: Від $1 тис. для
старту? На що звернути...

Finance.ua: Від $1 тис. для старту? На що звернути...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:18

Finance.ua: Від $1 тис. для старту? На що звернути...

Пропонуємо до обговорення:
Валютні пари, дорогоцінні метали, крипта. Про це варто знати
Міжнародний валютний ринок FOREX – місце, де щодня (крім суботи та неділі) формуються ціни по багатьох світових валютах – як провідних, так і менш популярних. Наприкінці XX – на початку XXI століття торгівля на ринку FOREX була для обраних.

Дивися повний текст Від $1 тис. для старту? На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році
D2
 
Повідомлень: 293
З нами з: 28.03.18
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