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Finance.ua: Від $1 тис. для старту? На що звернути...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Валютні пари, дорогоцінні метали, крипта. Про це варто знати
Міжнародний валютний ринок FOREX – місце, де щодня (крім суботи та неділі) формуються ціни по багатьох світових валютах – як провідних, так і менш популярних. Наприкінці XX – на початку XXI століття торгівля на ринку FOREX була для обраних.
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