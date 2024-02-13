|
|
|
Finance.ua: Що робити, якщо накопичили борги за комуналку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Вів 20 лют, 2024 14:15
Пропонуємо до обговорення:
І скільки українці заборгували за ЖКП
Відповідно до даних сервісу Опендатабот, станом на лютий 2024 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 667 тис. 849 проваджень щодо заборгованості за комунальні послуги. Загалом це 7,5% від усіх боржників реєстру (майже 9 млн). Заборгованість за комуналку закриває топ-5 видів боргів українців. І розмір цих боргів зростає – тенденція стійка.
Дивися повний текст Що робити, якщо накопичили борги за комуналку
-
D2
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|17
|
Вів 20 лют, 2024 14:16
D2
|
|0
|65
|
Вів 20 лют, 2024 11:18
D2
|
|0
|424
|
Вів 13 лют, 2024 12:40
D2
|