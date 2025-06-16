RSS
Finance.ua: Скільки коштує зібрати дитину до школи у...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо на прикладі першокласника та учня середньої і старшої шкіл
Літні канікули добігають кінця, і дедалі ближче 1 вересня. Для дітей це день радості та зустрічей, а для батьків — клопітка підготовка до навчального року, яка щоразу вимагає значних витрат. 2025 року ціна шкільного старту відчутно зросла. У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки коштує зібрати дитину до школи, як витрати змінюються від початкової до старшої школи і як можна зекономити.

Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році
Шановні читачі!

Скільки цього року коштувало зібрати Вашу дитину до школи?
Чи відчули Ви зростання цін?

Діліться, будь ласка, своїми підрахунками в коментарях!
