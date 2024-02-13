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Finance.ua: Що робити, якщо
накопичили борги за комуналку

Finance.ua: Що робити, якщо накопичили борги за комуналку
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:15

Finance.ua: Що робити, якщо накопичили борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
І скільки українці заборгували за ЖКП
Відповідно до даних сервісу Опендатабот, станом на лютий 2024 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 667 тис. 849 проваджень щодо заборгованості за комунальні послуги. Загалом це 7,5% від усіх боржників реєстру (майже 9 млн). Заборгованість за комуналку закриває топ-5 видів боргів українців. І розмір цих боргів зростає – тенденція стійка.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:15

Как людям платить за коммуналку находясь за границей ? Приват 24 заблокировал гривневую карточку по непонятным причинам войти в видеочат нет возможности с разных браузеров и разных телефонов! Роуминга нет с Украиной ! Вот так бросают нас наши родные банки в беде !
tzeery608
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