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Finance.ua: Що робити, якщо накопичили борги за комуналку
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:15
Пропонуємо до обговорення:
І скільки українці заборгували за ЖКП
Відповідно до даних сервісу Опендатабот, станом на лютий 2024 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 667 тис. 849 проваджень щодо заборгованості за комунальні послуги. Загалом це 7,5% від усіх боржників реєстру (майже 9 млн). Заборгованість за комуналку закриває топ-5 видів боргів українців. І розмір цих боргів зростає – тенденція стійка.
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D2
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Додано: Вів 20 лют, 2024 23:15
Как людям платить за коммуналку находясь за границей ? Приват 24 заблокировал гривневую карточку по непонятным причинам войти в видеочат нет возможности с разных браузеров и разных телефонов! Роуминга нет с Украиной ! Вот так бросают нас наши родные банки в беде !
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tzeery608
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:06
Зареєстровано ОСББ по підробленим підписам (підписи не власників, підписи давно померлих і вже не власників).
Установчі та загальні збори були проведені в один день.
Не було представлено ані статуту, ані кошторису.
На зборах голосів було не достатньо. Пішли по квартирах; збирали підписи у когось про ремонт ліфта, у когось - що це було попередні зібрання, а згодом буде ще одне і там вже будуть підписані документи на реєстрацію (якщо буде достатньо голосів).
Через ПІВРОКУ мешканці дізнались що за нашими спинами зареєстрували ОСББ.
Крадуть гроші, погрожують мешканцям.
Відкрито кримінальне впровадження та справа у господарському суді.
Вибивають гроші у мешканців.
Суми увійшли у зону можливих бойових дій.
Є мораторій на стягнення заборгованості.
Голова ОСББ одноосібно вирішив потати в суд на мешканців.
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galchonok_sumy
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