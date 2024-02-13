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Finance.ua: Як мільярдні гонорари зірок впливають на...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Від Beatles до BTS
Взяти, наприклад, тур The Eras американської співачки Тейлор Свіфт. Це 60 виступів, 4 млн квитків. Результат – 4,3 млрд дол. до ВВП США.
Дивися повний текст Як мільярдні гонорари зірок впливають на економіку різних країн?
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