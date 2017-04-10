RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
Нероби теж мають
платити податки

Нероби теж мають платити податки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 06:57

Нероби теж мають платити податки

🚨 Нероби теж мають платити податки

Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.

🔍 Деталі ініціативи:

Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки.
Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн.
Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.

💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.

📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.



Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:

Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних?
Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15930
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Нероби теж мають платити податки

Зараз фопи можуть не платити єсв, як не плутаю? Треба буде відкрити :)
chipmunk
 
Повідомлень: 9001
З нами з: 15.04.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:14

Re: Байки про банки і не тільки....

То маячня яку і обговорювати сенсу немає.Не буде такого.
посетитель
 
Повідомлень: 944
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:40

Це ж класика: "Щоб подолати бідність, потрібно ввести на неї податок. Тоді бути бідним буде невигідно і усі стануть багатими". Повернення боргових ям ще не обговорюють?
klug
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:54

  klug написав:Це ж класика: "Щоб подолати бідність, потрібно ввести на неї податок. Тоді бути бідним буде невигідно і усі стануть багатими". Повернення боргових ям ще не обговорюють?


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фізична особа - заробітчанин. Чи варто переводити податки в
extranjero » Вів 05 чер, 2018 16:07
0 27132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 16:07
extranjero
Які податки повинні платити українці 1, 2, 3
R2 » Сер 12 лип, 2017 09:24
21 9052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лип, 2017 09:56
сова
Українці будуть платити ПДВ по-новому
R2 » Пон 10 кві, 2017 08:11
2 3222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 кві, 2017 08:14
vadne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron