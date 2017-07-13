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Податки для ФОП
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:31
📢 Податки для ФОП зростуть
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, анонсував нову податкову ініціативу уряду, яка може вплинути на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-платників єдиного податку.
🚀 Що планується:
Військовий збір для ФОП всіх груп, зокрема:
-1,5% від мінімальної зарплати для — ФОП 1-2 групи.
— 0,1% від доходу для ФОП 3 групи.
Оподаткування деяких операцій з нерухомістю та ювелірними виробами.
Мета: Збільшення доходів держбюджету на 44 млрд гривень для покриття оборонних витрат та виконання вимог МВФ.
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sens
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:50
sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП
ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі
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viddalenocoop
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:16
viddalenocoop написав:sens
Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП
ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі
Это не "вырастет", а уже почти месяц, как действует. А Гетманцев про планируемое дополнительное покращення. Тоже не особая новость. Уже не первую неделю угрожают.
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moveton
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:20
В Україні суттєво зростуть податки для ФОПів.
У Нацстратегії підготовані такі зміни, пише Oboz:
▪️Єдиний податок для юросіб 3-ї групи збільшать до 18% (зараз 5);
▪️2 і 3 групу ФОП об'єднають в одну. Вони платитимуть податки від 3 до 17% (залежно від сфери);
▪️Єдиний податок виробників продукції с/г буде переглянуто у напрямку збільшення до 18%.
Зміни в податках і правилах для ФОП планують з 2025. Підняття ставок буде поступове – протягом 3 років.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 15:36
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Ірина_
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