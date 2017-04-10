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Нероби теж мають платити податки
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 20 лют, 2024 06:57
🚨 Нероби теж мають платити податки
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки.
Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн.
Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних?
Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат.
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:41
sens написав:
Нероби теж мають платити податки
Зараз фопи можуть не платити єсв, як не плутаю? Треба буде відкрити
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chipmunk
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:14
То маячня яку і обговорювати сенсу немає.Не буде такого.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:40
Це ж класика: "Щоб подолати бідність, потрібно ввести на неї податок. Тоді бути бідним буде невигідно і усі стануть багатими". Повернення боргових ям ще не обговорюють?
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klug
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:54
klug написав:
Це ж класика: "Щоб подолати бідність, потрібно ввести на неї податок. Тоді бути бідним буде невигідно і усі стануть багатими". Повернення боргових ям ще не обговорюють?
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flyman
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:12
Агонія, вже підгоряє.
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feecold
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