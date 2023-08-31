Група компаній Nova (раніше «Нова Пошта») запускає продаж облігацій у своєму мобільному додатку.
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NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:16
NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Пропонуємо до обговорення:
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NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Додано: Сер 21 лют, 2024 23:16
Тема финмона не раскрыта. Ни входящего, ни как после погашения последующему финмону доказывать, что средства белые. Или таки, как с депозитом: сдаёшь белые, получаешь чёрные?
Додано: Чет 22 лют, 2024 00:21
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Якщо не брати до уваги, що зараз не кращий час для інвестицій, то виникають питання:
Чому з облігацій отримується податок і що означають незабезпечення облігації?
Додано: Чет 22 лют, 2024 00:26
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:38
Від оподаткування звільняються тільки державні облігації, це не стосується корпоративних і муніципальних облігацій. Незабезпечена облігація - це приблизно те саме що ви прийшли в швидкогроші і взяли незабезпечений споживчий кредит
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:24
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Занятно, что никто не спрашивает зачем брать эти облигации с доходностью 18% грязными, когда есть примерно так же обеспеченные AccessFinance, дающие 28%. Видимо, всем очевидно.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:42
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Не дуже влучний приклад. В кредит ви берете гроші. А тут треба свої віддати під чесне слово
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:42
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Група компаній Нової пошти виглядає надійніше
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:20
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:28
Одни серии раскупили,
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