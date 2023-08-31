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NovaPay запускає продаж
власних облігацій у застосунку

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:29

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

  moveton написав:или, другие подвезут.


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ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають...
greenozon
 
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