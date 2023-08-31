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ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2024 14:29
Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Модератори: Ірина_, Модератор
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