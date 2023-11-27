RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
NovaPay запускає продаж
власних облігацій у застосунку

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:09

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 04.04.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:05

  Andrey2512 написав:В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?

Так, гарантується тільки чесним словом НП
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:09

  novichok написав:
  Andrey2512 написав:В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?

Так, гарантується тільки чесним словом НП

Не совсем. Ещё уставным капиталом НОВАПЕЙ КРЕДИТ в почти 200 лям грн.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:09

А в NovaPay є якась реферальна програма?
ignorabimus
 
Повідомлень: 808
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
R2 » Вів 19 бер, 2024 19:06
5 1392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2024 21:54
moveton
monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це...
R2 » Сер 07 лют, 2024 19:14
1 480
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 19:14
artemgordiev1989
Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 12:18
7 2627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лис, 2023 11:40
Wirująświatła

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.