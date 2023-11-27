NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:09
В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?
Andrey2512
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:05
Andrey2512 написав:
В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?
Так, гарантується тільки чесним словом НП
novichok
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:09
novichok написав: Andrey2512 написав:
В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?
Так, гарантується тільки чесним словом НП
Не совсем. Ещё уставным капиталом
НОВАПЕЙ КРЕДИТ
в почти 200 лям грн.
moveton
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Додано: Сер 18 вер, 2024 14:09
А в NovaPay є якась реферальна програма?
ignorabimus
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