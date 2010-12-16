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Как пополнить Киевстар
на 1 грн. без комиссии?

Как пополнить Киевстар на 1 грн. без комиссии?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:27

Как пополнить Киевстар на 1 грн. без комиссии?

Как и через какой сервис?
freelanc
 
Повідомлень: 189
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:32

  freelanc написав:Как и через какой сервис?

В приложении киевстар оплатить через гуглпэй.
IDAN
 
Повідомлень: 273
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Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:35

  IDAN написав:
  freelanc написав:Как и через какой сервис?

В приложении киевстар оплатить через гуглпэй.

Сори,там минимум 10 грн.
IDAN
 
Повідомлень: 273
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:13

  freelanc написав:Как и через какой сервис?


А банк
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:56

  freelanc написав:Как и через какой сервис?

global24
sens
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З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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