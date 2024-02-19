RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна та МВФ домовилися про
новий транш на 900 млн доларів

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:28

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом близько $15,6 млрд.

Дивися повний текст
Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99734
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:28

Шановні форумчани!
Чи згідні Ви з прогнозами МВФ? Наскільки цей транш зможе поліпшити економічні показники України?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
R2 » Чет 22 лют, 2024 18:35
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2024 18:35
Investor_K
Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу:...
R2 » Чет 22 лют, 2024 12:48
0 110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2024 12:48
R2
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований...
R2 » Пон 19 лют, 2024 17:36
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 17:36
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Менеджер (2)
23.02.2024 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.