|
|
|
Менеджер
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:33
Вітаю вас!
Я хочу вам запропонувати роботу з перспективою кар'єрного зростання, зручним графіком та вільними вихідними!
Робота підходить усім!
Графік роботи з понеділка до п'ятниці, час роботи з 9.00 до 17.00!
Обіди надає фірма власним коштом! Так само є 2 кава-брейки!
Лояльне ставлення начальства!
Відмінний, добрий та чуйний колектив!
У разі чого фірма може надати житло!
Також є корпоративи, інтерактиви, зал для занять спортом
-
vkontakte6328
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:38
vkontakte6328 написав:
Вітаю вас!
Я хочу вам запропонувати роботу з перспективою кар'єрного зростання, зручним графіком та вільними вихідними!
Робота підходить усім!
Графік роботи з понеділка до п'ятниці, час роботи з 9.00 до 17.00!
Обіди надає фірма власним коштом! Так само є 2 кава-брейки!
Лояльне ставлення начальства!
Відмінний, добрий та чуйний колектив!
У разі чого фірма може надати житло!
Також є корпоративи, інтерактиви, зал для занять спортом
Що за робота? Місцезнаходження? Розмір винагороди?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9607
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1015
|
|
|3
|4421
|
|
|1
|24770
|
|